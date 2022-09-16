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Водитель врезался в ограждение военно-морской базы США и умер

Мужчина врезался в ограждение военно-морской базы США во Флориде и умер

Фото: Gary B. Granger Jr. / U.S. Navy / Getty Images

Неизвестный мужчина погиб после того, как врезался в ограждение военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл во Флориде. Об этом сообщает News4jax со ссылкой на заявление начальника дорожного патруля Флориды, сержанта Дилана Брайана.

Водитель, личность которого еще не установлена, пытался прорваться через ворота базы рано утром 15 сентября (в 6.30 по местному времени). Он не смог попасть на территорию базы, поскольку врезался в специальный защитный барьер, установленный дежурными охранниками. Мужчина погиб на месте вскоре после столкновения. По словам Брайана, неизвестно, был ли он военным — выяснить это пока не удалось. Сейчас на месте работают следователи.

Как заявил начальник дорожного патруля, ранее тем же утром водитель также врезался в две другие машины, но быстро скрылся с места происшествия.

5 сентября журналист-расследователь Джефф Герман был найден мертвым с ножевыми ранениями на пороге собственного дома в Лас-Вегасе. По предварительным данным, журналист был смертельно ранен в ходе ссоры, которая произошла за пределами дома.

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Виктория Кондратьева
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