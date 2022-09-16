В России разработали новый метод выявления болезней

«Известия»: российские ученые разработали новый метод выявления болезней по анализу выдоха

Российские ученые разработали новый метод выявления болезней через анализ выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом пишут «Известия».

Над созданием технологии работали ученые Сеченовского университета, федерального научного центра Научно-исследовательского института (НЦНИ) системных исследований Российской академии наук и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». На ее разработку ушло более 10 лет.

Новая методика отличается высокой точностью, неинвазивностью и быстротой, рассказали в издании. Она направлена, прежде всего, на диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, метод позволяет выявить болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности, ковид, ОРВИ и вирус Эпштейна-Барра.

«Оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха», — пояснил директор центра персонализированной кардиологии, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов. Он отметил, что данный метод планируется применять для массовой диагностики и малоинвазивного скрининга пациентов с различными заболеваниями.

Ранее российские ученые создали нейросеть для выявления эпилепсии по данным электроэнцефалографии. Чтобы протестировать алгоритм, специалисты загрузили данные 83 пациентов в программу, а после сравнили ее результаты с диагнозами врачей. Совпадение было зафиксировано в 80 процентах случаев.