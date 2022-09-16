Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России разработали новый метод выявления болезней

«Известия»: российские ученые разработали новый метод выявления болезней по анализу выдоха

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Российские ученые разработали новый метод выявления болезней через анализ выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом пишут «Известия».

Над созданием технологии работали ученые Сеченовского университета, федерального научного центра Научно-исследовательского института (НЦНИ) системных исследований Российской академии наук и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». На ее разработку ушло более 10 лет.

Новая методика отличается высокой точностью, неинвазивностью и быстротой, рассказали в издании. Она направлена, прежде всего, на диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, метод позволяет выявить болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности, ковид, ОРВИ и вирус Эпштейна-Барра.

«Оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха», — пояснил директор центра персонализированной кардиологии, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов. Он отметил, что данный метод планируется применять для массовой диагностики и малоинвазивного скрининга пациентов с различными заболеваниями.

Ранее российские ученые создали нейросеть для выявления эпилепсии по данным электроэнцефалографии. Чтобы протестировать алгоритм, специалисты загрузили данные 83 пациентов в программу, а после сравнили ее результаты с диагнозами врачей. Совпадение было зафиксировано в 80 процентах случаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Российский посол в Швеции объяснил разницу между спецоперацией и войной
Найдена самая старая мумия динозавра
Звезда «Классного мюзикла» продала дом известной певице
Девушка необычно отомстила крадущему ее еду коллеге
В России разработали новый метод выявления болезней
Врач предупредила об опасности грибов с алкоголем
В программе Мясникова раскрыли опасность картофеля для здоровья
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
Стало известно о желании США обложить санкциями платежную систему «Мир»
Россиянин побывал в Таиланде и рассказал об истинном отношении местных к русским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.