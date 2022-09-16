Россиян предупредили о риске аварий на объектах ЖКХ

ВНИИ ГОЧС: отопительный сезон может стать причиной аварий на объектах ЖКХ в России

Начало отопительного сезона в России может стать причиной аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Такой прогноз дал научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщает РИА Новости.

Высокий риск возникновения аварий связан с гидравлическими ударами при подключении потребителей к отоплению. Для минимизации ущерба специалисты рекомендуют органам местного самоуправления провести занятия и инструктажи по безопасному использованию оборудования с сотрудниками котельных, насосных станций и прочих объектов ЖКХ.

Ранее в сентябре москвичам назвали дату старта отопительного сезона в 2022 году. В жилых домах столицы начнут включать отопление 18 сентября.

6 сентября в Москве начали включать отопление в некоторых учреждениях социальной сферы. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, досрочно провести тепло в больницы, поликлиники и детские сады попросили руководители учреждений в связи с резким похолоданием в городе.