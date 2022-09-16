Лукашенко указал на необходимость Белоруссии и Ирана держаться вместе

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно держаться вместе

Минску и Тегерану необходимо держаться вместе, чтобы занять свое место под солнцем, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Самарканде. Его слова приводит БЕЛТА.

«Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем», — указал Лукашенко, обозначив два вектора для министерств иностранных дел двух государств: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Глава Белоруссии 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого провел ряд двусторонних встреч. В этом году Минск официально подал заявку на присоединение к организации в качестве полноправного члена.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Ранее на полях саммита ШОС прошла встреча глав России и КНР. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в Тайваньском проливе. Также глава государства отметил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису.