Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко указал на необходимость Белоруссии и Ирана держаться вместе

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Минску и Тегерану нужно держаться вместе
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

Минску и Тегерану необходимо держаться вместе, чтобы занять свое место под солнцем, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Самарканде. Его слова приводит БЕЛТА.

«Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем», — указал Лукашенко, обозначив два вектора для министерств иностранных дел двух государств: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Глава Белоруссии 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого провел ряд двусторонних встреч. В этом году Минск официально подал заявку на присоединение к организации в качестве полноправного члена.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Ранее на полях саммита ШОС прошла встреча глав России и КНР. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в Тайваньском проливе. Также глава государства отметил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Российские пилоты пожаловались на увольнения после экзаменов в авиакомпаниях
В Киргизии заявили о стрельбе из РСЗО со стороны Таджикистана
Российский подросток заживо сгорел при пожаре
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Лукашенко указал на необходимость Белоруссии и Ирана держаться вместе
Генсек ОДКБ поговорил с главами совбезов Киргизии и Таджикистана
Кадыров заявил о создании еще одного подразделения «Ахмат»
Блогер Поперечный женился
Известный музыкант рассказал о «провинциальном» впечатлении от Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.