Антонов сравнил Вашингтон с «плохо видящим ковбоем»

Посол России Антонов: санкции бьют по интересам США

Посол России в США Анатолий Антонов сравнил американскую администрацию с плохо видящим ковбоем. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом он прокомментировал санкции США против России. По мнению дипломата, Вашингтон «скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей». Антонов добавил, что односторонние рестрикции Белого дома бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики.

Ранее Антонов упрекнул США за зацикленность на антироссийских санкциях. «Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки "удушить, разорвать в клочья" наше хозяйство провалились», — подчеркнул российский посол.

До этого сообщалось, что страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств. Отмечается, что все большее число стран отказываются от публичной критики России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.