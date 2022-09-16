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Найдена самая старая мумия динозавра

Университет Рединга: обнаружена самая старая мумия динозавра

Изображение: Royal Tyrrell Museum

Ученые из Канады нашли останки самой старой мумии динозавра, об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Университет Рединга.

Обнаружить прекрасно сохранившиеся окаменелости ступней и части хвоста удалось в скале, во время разведывательной экспедиции в канадском парке динозавров в Альберте. Они принадлежат молодому утконосому гадрозавру, который погиб в промежутке между 77-75 миллионами лет назад, примерно за десять миллионов лет до того, как все динозавры вымерли. По мнению специалистов, животное либо умерло сразу или его еще при жизни занесло песком и илом в реке. Благодаря этому у динозавра прекрасно сохранились сухожилия и кожа, на которой можно разглядеть отдельные чешуйки.

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Согласно оценкам, рептилия было около четырех метров в длину, в то время как взрослые сородичи достигали почти десяти метров. Для точного определения вида ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы проанализировать череп.

В сентябре 2022 года немецкие специалисты из Тюбингенского университета нашли ранее неизвестный вид динозавров, которого назвали Tuebingosaurus maierfritzorum.

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Елена Апазиди
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