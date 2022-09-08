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В Германии обнаружили новый вид динозавров

Vertebrate Zoology: в Германии обнаружили новый вид динозавров тубингозавра

Фото: Valentin Marquardt / University of Tübingen

Ученые Тюбингенского университета в Германии обнаружили неизвестный вид динозавров, который был назван Tuebingosaurus maierfritzorum. Это травоядный ящер, который жил от 203 до 211 миллионов лет назад в регионе, известном под названием Швабский Альб. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Vertebrate Zoology.

T.maierfritzorum имеет сходство с зауроподами — крупными динозаврами с длинной шеей. Раннее его относили к платеозаврам — относительно крупным растительноядным динозаврам триасового периода длиной 6-12 метров. Однако останки многих крупных ящеров того времени преждевременно приписывали платеозаврам, хотя они могли принадлежать другим группам динозавров.

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Повторный анализ скелета, обнаруженного в Троссингене в 1922 году и состоящего из задней части тела, включая кости конечностей, таза и хвоста, показали, что фрагменты не такие, как у типичного платеозавра. Для T.maierfritzorum характерны более широкие и крепкие бедра со сросшимися крестцовыми позвонками, что предполагает передвижение на четырех ногах. Допускается, что тубингозавр утонул в болоте, однако левая сторона тела долгое время находилась на поверхности и подвергалась воздействию окружающей среды в течение нескольких лет.

После тщательного сравнения всех анатомических характеристик ученые переклассифицировали скелет из Троссингена и установили, что они обнаружили ранее неизвестный вид и род. Весьма вероятно, что Tuebingosaurus maierfritzorum был четвероногим и, соответственно, гораздо более тесно связан с более поздними крупными зауроподами, такими как брахиозавры или диплодоки.

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Александр Еникеев
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