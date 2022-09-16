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Главы Таджикистана и Киргизии выступили за дипломатическое разрешение конфликта

Президенты Таджикистана и Киргизии высказались за дипломатическое разрешение конфликта

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров выступили за политико-дипломатическое разрешение конфликта на границе. Об этом они высказались в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Во время встречи главы республики обсудили обстановку на таджикско-киргизской границе и «договорились о создании комиссии по расследованию причин вооруженного инцидента».

Отмечается также, что сопредседателям межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы было поручено активизировать ее работу, в частности — деятельность рабочих групп по топографическим и правовым вопросам.

Ранее сообщалось, что киргизские военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном. В погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии добавили, что с таджикской стороны интенсивность обстрелов «резко снизилась».

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Георгий Нестеров
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