Главы Таджикистана и Киргизии выступили за дипломатическое разрешение конфликта

Президенты Таджикистана и Киргизии высказались за дипломатическое разрешение конфликта

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров выступили за политико-дипломатическое разрешение конфликта на границе. Об этом они высказались в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Во время встречи главы республики обсудили обстановку на таджикско-киргизской границе и «договорились о создании комиссии по расследованию причин вооруженного инцидента».

Отмечается также, что сопредседателям межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы было поручено активизировать ее работу, в частности — деятельность рабочих групп по топографическим и правовым вопросам.

Ранее сообщалось, что киргизские военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном. В погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии добавили, что с таджикской стороны интенсивность обстрелов «резко снизилась».