В США обеспокоились из-за заявления Си Цзиньпина и Путина о едином фронте

WT: заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте может угрожать США и их союзникам

Заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о создании единого фронта на мировой арене может угрожать США и их союзником, заявили опрошенные The Washington Times (WT) эксперты.

Как отмечает издание, слова лидеров вызвали обеспокоенность в США. Например, капитан ВМС в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл считает, что новый альянс Пекина и Москвы создает два фронта конфронтации против Соединенных Штатов. «Американским лидерам пора вернуться к стандартам холодной войны, когда у них есть возможности для поддержки двух крупных театров войны одновременно», — подчеркнул он.

Американский сенатор Марши Блэкберн считает, что Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету.

Президент Путин встретился с коллегой из Китая на полях саммита ШОС, который прошел в Самарканде в четверг, 15 сентября. Глава государства объяснил, что Москва ценит позицию Пекина по ситуации вокруг Украины и при этом понимает озабоченность китайских властей по данному вопросу.