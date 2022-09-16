Эскортник раскрыл черты внешности для многотысячного заработка

Эскортник Хантер зарабатывает 686 тысяч рублей в месяц благодаря брутальному лицу

Австралиец поделился подробностями работы в секс-индустрии и раскрыл секрет своего многотысячного заработка. Интервью с ним публикует Daily Mail.

Житель Сиднея Самуэль Хантер, практикующий эскорт на протяжении двух лет, рассказал, что предоставляет различные услуги клиенткам, возраст которых варьируется от 23 до 70 лет. В частности, мужчина путешествует с женщинами или сопровождает на мероприятиях, а также встречается ради интима. «Я успеваю обслужить семь человек в месяц», — добавил секс-работник.

По словам эскортника, в общей сложности он зарабатывает 10 тысяч фунтов стерлингов (686 тысяч рублей) в месяц. При этом герой материала в беседе с журналистами признался, что добиться успеха ему помогла брутальная внешность. «Чаще ко мне обращаются женщины при деньгах и постарше —все из-за брутальных черт лица. Сейчас у меня уже есть база постоянных клиенток», — уточнил Хантер.

В июле 70-летний россиянин решил заработать на эскорте и прогорел. Москвич получил предложение от якобы заинтересовавшейся им женщины на одном из сайтов знакомств. Незнакомка была готова заплатить 16 тысяч рублей за четыре часа в компании Деда Коли, но администрация сайта попросила сначала оплатить «комиссию за заказ» в размере трех тысяч рублей. Пенсионер перевел деньги и вскоре понял, что стал жертвой мошенников.