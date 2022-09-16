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Экономика

Акции американского техногиганта рухнули

Акции Adobe рухнули на 17% впервые с 2010 года из-за покупки сервиса Figma за $20 млрд

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Акции разработчика ПО Adobe рухнули на 17 процентов на фоне заявления о намерении купить сервис Figma за 20 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. Это крупнейшее падение бумаг американского техногиганта с 2010 года.

На закрытии торгов в день объявления о готовящейся сделке, 15 сентября акции Adobe подешевели на 16,8 процента, до 309 долларов. На премаркете 16 сентября бумаги продолжили снижение на 2,2 процента, до 302 долларов.

Как отмечает The Wall Street Journal, Figma — небольшой, но быстрорастущий конкурент Adobe. Его продукты представляют собой графические онлайн-редакторы и доски для совместной работы, которые позволяют дизайнерам и инженерам работать вместе в режиме реального времени. Adobe надеется, что через приобретение Figma сможет получить доступ к более широкой клиентской аудитории. Кроме того, продукты Figma напрямую конкурируют с программой Adobe XD.

По мнению журналистов WSJ, акции техногиганта упали на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив сделки и того, что Adobe всерьез переживает насчет высокой конкуренции на рынке. До обвала 15 сентября акции Adobe подешевели на 45 процентов с начала года.

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Как писал Bloomberg, в 2021 году Figma привлекла 200 миллионов долларов по оценке в 10 миллиардов, за год до этого оценка была в пять раз меньше. Adobe и Figma намерены закрыть сделку в 2023 году после получения одобрений регуляторов. Сооснователь Figma Дилан Филд сохранит пост гендиректора, однако будет в подчинении у Дэвида Вадхвани, президента подразделения цифровых медиа Adobe.

В середине сентября обвал произошел на всем фондовом рынке США. Недостаточное, по мнению американских инвесторов, замедление годовой инфляции в США привело к падению почти всех крупных биржевых индексов. Падение стало рекордным с июня 2020 года. По итогам биржевых торгов 13 сентября индекс Dow Jones упал на 3,94 процента до 31 104,97 пункта, в то время как S&P 500 рухнул на 4,32 процента, до 3 932,69 пункта. Также обвалился индекс Nasdaq Com — падение составило 5,16 процента, до 11 633,57 пункта.

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Софья Ермакова
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