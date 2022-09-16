Шведский бренд H&M опроверг факт поставок новых коллекций в российские магазины

Шведский бренд одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M опроверг факт поставок новых коллекций в магазины, которые расположены на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители ретейлера заверили журналистов, что после распродажи оставшихся запасов H&M окончательно уйдет с российского рынка. «Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — заявили они.

Информация о том, что шведская марка начала направлять новые линейки в отечественные точки продаж появилась 16 сентября. Тогда близкий к руководству компании источник объяснил, что бренд заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Анонимный собеседник добавил, что для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.