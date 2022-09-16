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Уходящий из России бренд начал поставлять новые коллекции в российские магазины

«Известия»: уходящий из России H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Шведский бренд одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M начал поставлять в Россию новую коллекцию. Об этом пишут «Известия».

Близкий к руководству компании источник объяснил, что ритейлер заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Он добавил, что для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок.

Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже, уточнил собеседник издания.

В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети. Уходящая из России H&M отказалась подтверждать эту информацию, указав, что в российских торговых точках «реализовывается оставшийся сток».

18 июля H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.

После этого стало известно, что флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября. После объявленной даты закрытия покупателям будут доступны несколько торговых точек в Москве — в торговых центрах «Метрополис» и «Афимолл», а также на Тверской улице. Там будут продаваться товары, нераспроданные в других магазинах сети, а также остатки со склада.

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Марина Совина
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