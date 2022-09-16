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Правительство Венгрии обязало женщин слушать сердцебиение плода перед абортом

Власти Венгрии вынесли указ, обязывающий женщин слушать сердцебиение плода перед абортом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Правительство Венгрии вынесло постановление, которое обязывает женщин слушать сердцебиение плода перед абортом. Информация об этом содержится в опубликованном указе.

Согласно документу, который вступил в силу 15 сентября, пациенткам перед абортом также будет необходимо предоставить справку от акушера-гинеколога о полученной информации о жизненных показателях плода. Кроме того, были внесены поправки в форму заявления, подаваемое женщиной при намерении прервать беременность. В него был включен следующий пункт: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде».

24 июня стало известно об отмене постановления о правах на аборт Верховным судом США. Такое решение дает штатам возможность самостоятельно определять права на аборты. Отмечалось, что многие штаты уже ввели запрет на аборты, а другие установили ограничения, регулирующие эту процедуру.

Отмена гарантий прав на прерывание беременности вызвала массовые протесты. Толпа несогласных с решением людей выстроилась у здания Верховного суда США в Вашингтоне, держа транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

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Варвара Кузьмина
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