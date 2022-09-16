Правительство Венгрии обязало женщин слушать сердцебиение плода перед абортом

Власти Венгрии вынесли указ, обязывающий женщин слушать сердцебиение плода перед абортом

Правительство Венгрии вынесло постановление, которое обязывает женщин слушать сердцебиение плода перед абортом. Информация об этом содержится в опубликованном указе.

Согласно документу, который вступил в силу 15 сентября, пациенткам перед абортом также будет необходимо предоставить справку от акушера-гинеколога о полученной информации о жизненных показателях плода. Кроме того, были внесены поправки в форму заявления, подаваемое женщиной при намерении прервать беременность. В него был включен следующий пункт: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде».

24 июня стало известно об отмене постановления о правах на аборт Верховным судом США. Такое решение дает штатам возможность самостоятельно определять права на аборты. Отмечалось, что многие штаты уже ввели запрет на аборты, а другие установили ограничения, регулирующие эту процедуру.

Отмена гарантий прав на прерывание беременности вызвала массовые протесты. Толпа несогласных с решением людей выстроилась у здания Верховного суда США в Вашингтоне, держа транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».