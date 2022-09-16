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В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая

NI: развитие военного взаимодействия России и Китая представляет угрозу для США

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Развитие армейского взаимодействия России и Китая представляет угрозу для США. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона и военный обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн в своей статье «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?».

Так он прокомментировал прошедшие стратегические военные учения «Восток-2022». В частности, он отметил, что учения «Восток-2022» предусматривали использование двухсторонней связи «воздух-земля». По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для «беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне».

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Кроме того, Осборн подчеркнул, что российско-китайские силы, эффективно интегрированные в информационную сеть, представляют наибольшую угрозу. «И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях», — заявил он.

Ранее экс-офицер разведки Ребекка Коффлер заявила, что союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США. По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.

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Марина Совина
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