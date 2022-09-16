Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США увидели угрозу в партнерстве России и Китая

Экс-офицер разведки Коффлер: союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США

Фото: Xinhua / Ju Peng / Reuters

Стратегическое партнерство президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина угрожает лидерству США. Об этом заявила экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler) в статье для телеканала Fox News.

По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления. «Что делает этот стратегический союз более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

Коффлер заявила, что Россия и КНР разработали долгосрочные стратегии дестабилизации американского общества с помощью шпионажа, тайных операций по оказанию влияния и вмешательства в выборы.

Кроме того, бывшая разведчица обратила внимание на сотрудничество России и Китая в экономической сфере. Также она отметила, что наблюдается «перемещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию».

Ранее газета Global Times прокомментировала реакцию западных СМИ на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) китайской пословицей про орла и воробья. По мнению журналистов, из-за своего параноидального конфронтационного мышления власти западных стран не в состоянии понять и оценить концепцию объединения стран в рамках ШОС. «Не у воробья спрашивай, как орел летает», — отметили авторы материала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
От России захотели немедленного принятия условий США по обмену заключенными
В Великобритании начали собирать подписи о ликвидации титула принца Уэльского
Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей
В США увидели угрозу в партнерстве России и Китая
Бывшая российская гимнастка принесла Германии первое золото ЧМ за 47 лет
Диетолог назвала самые полезные осенью овощи и фрукты
Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили
Глава ЮНИСЕФ прокомментировала включение детей в «Миротворец»
США снизили стоимость запрещенных к экспорту в Россию товаров
Германия задумала национализировать три крупные газовые компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.