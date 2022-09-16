В США увидели угрозу в партнерстве России и Китая

Экс-офицер разведки Коффлер: союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США

Стратегическое партнерство президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина угрожает лидерству США. Об этом заявила экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler) в статье для телеканала Fox News.

По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления. «Что делает этот стратегический союз более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — говорится в материале.

Коффлер заявила, что Россия и КНР разработали долгосрочные стратегии дестабилизации американского общества с помощью шпионажа, тайных операций по оказанию влияния и вмешательства в выборы.

Кроме того, бывшая разведчица обратила внимание на сотрудничество России и Китая в экономической сфере. Также она отметила, что наблюдается «перемещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию».

Ранее газета Global Times прокомментировала реакцию западных СМИ на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) китайской пословицей про орла и воробья. По мнению журналистов, из-за своего параноидального конфронтационного мышления власти западных стран не в состоянии понять и оценить концепцию объединения стран в рамках ШОС. «Не у воробья спрашивай, как орел летает», — отметили авторы материала.