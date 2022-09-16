Кадыров назвал виновных в убийстве населения ДНР и ЛНР

Глава Чечни Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил западные страны в прямом участии в убийстве населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в Telegram.

По его словам, именно Запад и Европа предоставляют современное вооружение Киеву, таким образом, принимая участие в убийствах. Недавний случай в Перевальске — очередное тому доказательство, добавил глава республики.

«Мы уже неоднократно сталкиваемся с тем, что ВСУ регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, пытаясь запугать население», — подчеркнул Кадыров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли колледж в городе Перевальск, который находится в ЛНР. В результате обстрела погиб 15-летний подросток, четыре человека получили ранения. Здание учебного заведения разрушено.