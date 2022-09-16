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В Киргизии сообщили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном

В ГКНБ Киргизии сообщили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

На киргизско-таджикской границе идут интенсивные бои. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что личный состав погранслужбы ГКНБ «продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня».

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Георгий Нестеров
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