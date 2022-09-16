В Киргизии сообщили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
В ГКНБ Киргизии сообщили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
На киргизско-таджикской границе идут интенсивные бои. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что личный состав погранслужбы ГКНБ «продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня».