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В Киргизии заявили о росте числа пострадавших из-за обострения на границе

Минздрав Киргизии: 18 человек пострадали из-за обострения на границе с Таджикистаном

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Число пострадавших граждан Киргизии из-за столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 18 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики, передает «Интерфакс».

«По оперативным данным на 11.00 (8:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Баткенской областной объединенной больнице находятся 18 пострадавших на киргизско-таджикской границе», — рассказали в ведомстве.

Ранее министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста дипломатам Таджикистана из-за обострения на границе двух государств. В ходе столкновений военные применяли артиллерию и минометы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.

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Василий Мека
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