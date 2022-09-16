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МИД Киргизии направил ноту протеста Таджикистану

МИД Киргизии вручил дипломатам Таджикистана ноту протеста из-за обострения на границе

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Киргизии вручило ноту протеста дипломатам Таджикистана из-за обострения на границе двух государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Бишкека.

«В здании министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны», — заявили в киргизском МИД.

В Бишкеке утверждают, что «16 сентября 2022 года, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил, тяжелой военной техники, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики».

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На этом фоне киргизский парламент соберется на внеочередное закрытое заседание. Депутаты обсудят положение дел на границе.

«Сегодня, 16 сентября в 13.00 (10.00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») торага (спикер — прим. «Ленты.ру») Талант Мамытов созывает внеочередное заседание Жогорку Кенеша (парламента — прим. «Ленты.ру»). Отметим, что заседание пройдет в закрытом режиме, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Баткенской области», — сообщили в пресс-службе парламента страны.

При этом представители двух стран провели переговоры и уже договорились прекратить огонь на границе. Ранее сообщалось, что столкновения между странами проходили на всей линии границы. При этом военные применяли артиллерию и минометы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.

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Василий Мека
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