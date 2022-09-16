Семьям погибших из-за обстрела херсонской администрации пообещали компенсации

Власти Херсонской области пообещали компенсации семьям погибших при обстреле администрации

Власти Херсонской области пообещали выплатить компенсации семьям погибших при обстреле здания администрации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила министр соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова, передает ТАСС.

«Это невосполнимая утрата, но эти люди получат хотя бы компенсацию», — заявила Бархатнова.

16 сентября стало известно, что ВСУ выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как утверждают местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов.

В результате атаки погиб один человек, не менее десяти получили ранения.