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В российском регионе 11-летний ребенок упал возле входа в секцию карате и умер

В Красноярске 11-летний ребенок упал возле входа в секцию карате и умер

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске 11-летний мальчик умер у порога секции карате — он упал и потерял сознание. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

«Начал [ребенка] его шевелить, а он все уже. Не подавал признаков жизни. Я его перевернул. Он уже начал синеть. Мы начали делать ему искусственное дыхание и массаж сердца и вызвали скорую», — вспомнил рабочий спортивного клуба «Лидер», возле которого погиб школьник.

По словам тренера погибшего мальчика, мать ребенка говорила, что он полностью здоров. Все нужные для занятия спортом справки у него были, подчеркнул россиянин.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок умер после посещения детсада. Девочка с ОРВИ умерла по пути в больницу в машине скорой помощи.

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Анастасия Шейкина
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