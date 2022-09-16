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В Киргизии допустили введение в стране военного положения

Парламент Киргизии на экстренном заседании обсудит введение в стране военного положения

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

В Киргизии парламент страны соберется вечером 16 сентября на экстренное заседание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на парламентария Дастана Бекешева.

По его словам, не исключено, что в стране будет введено военное положение. «Этот вопрос будет обсуждаться на заседании», — пояснил Бекешев.

Ранее 16 сентября военные Киргизии прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, заявили в Пограничной службе страны. Там также утверждают, что с таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции.

Кроме того, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от границ между государствами.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

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Антон Похиляк
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