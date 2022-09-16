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Режиссер «Игры в кальмара» допустил появление Ди Каприо в продолжении сериала

Режиссер «Игры в кальмара» допустил появление Леонардо Ди Каприо в продолжении сериала

Фото: Nick Agro / Globallookpress.com

Южнокорейский сценарист и режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек заявил о том, что американский актер Леонардо Ди Каприо может появиться в продолжении проекта. Об этом сообщает Variety.

Кинодеятель отметил, что второй сезон шоу не предусматривает участия голливудских актеров, однако в третьем сезоне они могут попросить звезду «Выжившего» присоединиться к съемкам, так как ранее Ди Каприо не раз заявлял, что является фанатом шоу.

«Во втором сезоне не будет известного голливудского актера. Это не входит в планы. И если место действия, возможно, и изменится в третьем сезоне, то во втором оно по-прежнему будет в Корее. Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник "Игры в кальмара", так что, если время или возможности позволят, мы можем попросить его присоединиться к съемкам», — допустил Хван Дон Хек.

Режиссер добавил, что съемки второго сезона сериала начнутся в следующем году, а в 2024-м создатели проекта покажут его зрителям.

Ранее Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в «Игре в кальмара», одержал победу на телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический актер».

В июне стало известно, что стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара».

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Анастасия Астахова
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