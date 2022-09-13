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Объявлены победители премии «Эмми-2022»

Телевизионная премия «Эмми», проводимая в США, объявила список победителей 2022 года

Фото: Evans Vestal Ward / NBC / Getty Images

Телевизионная премия «Эмми», проводимая в Соединенных Штатах, объявила список победителей 2022 года, сообщает New York Times.

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения одной из самых престижных премий в сфере ТВ — «Эмми». В номинации «Лучший драматический сериал» победителем стал проект «Наследники». Сериал «Тед Лассо» получил награду в категории «Лучший комедийный сериал», а «Белый лотос» победил в номинации «Лучший мини-сериал или антология».

Лучшем драматическим актером стал Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в «Игре в кальмара», а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала «Эйфория». Для артистки это стало второй победой на премии — в 2020 году Зендея удостоилась награды «Эмми» за ту же роль в первом сезоне проекта.

Награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в «Теде Лассо», а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт («Хитрости»).

Победу в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале» одержала Аманда Сейфрид («Выбывшая»), а в мужской — Майкл Китон («Ломка»).

Наградой за «Лучшую режиссуру драмы» был удостоен автор «Игры в кальмара» Хван Дон-хек, а создатель социальной сатиры Майк Уайт одержал победу сразу в двух номинациях — как сценарист и постановщик.

В середине августа телевизионная премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях: «Анимация», «Костюмы», «Прически», «Макияж» и «Моушн-дизайн».

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Анастасия Астахова
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