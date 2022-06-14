Netflix решил организовать «Игру в кальмара» в реальной жизни

Стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на реалити-шоу «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на участие в реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Deadline.

Как и в оригинальном сериале, 456 участников будут соревноваться в серии испытаний за приз в 4,56 миллиона долларов. По информации издания, некоторые игры будут схожи с играми из киноверсии, также ожидается ряд новых испытаний.

12 июня Netflix опубликовал тизер второго сезона «Игры в кальмара». Точная дата выхода продолжения проекта на данный момент неизвестна. По словам режиссера Хвана Дона Хека, во второй сезон вернется главный герой первого сезона Сон Ки Хун.

Первый сезон самого масштабного сериала Netflix вышел в сентябре 2021 года. Он принес стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов.