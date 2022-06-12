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Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Точная дата выхода продолжения проекта на данный момент неизвестна. По словам режиссера Хвана Дона Хека, во второй сезон вернется главный герой первого сезона Сон Ки Хун, пишет Deadline.

Первый сезон южнокорейской драмы вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. Ранее кинокритик объяснил успех южнокорейских сериалов.

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Марина Совина
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