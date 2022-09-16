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Очевидцы заметили мастурбирующего мужчину около российской детской поликлиники

В центре Тюмени около детской поликлиники очевидцы заметили мастурбирующего мужчину

Фото: Евгения Смирнова / страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В центре Тюмени очевидцы заметили мастурбирующего мужчину, стоявшего около детской поликлиники. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам россиян, мужчина занимался самоудовлетворением, глядя на машины. Прохожие не стали к нему подходить и позвонили в экстренные службы.

В ГУ МВД России по Тюменской области подтвердили информацию о вызове сотрудников полиции. «Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются», — приводит URA.RU слова пресс-службы ведомства.

Ранее житель Новгородской области помог поймать приезжавшего из другого города педофила, которому удавалось скрываться целый год.

Впервые злоумышленника заметили в Боровичах в 2021 году. Тогда россиянин подъехал к детской площадке на велосипеде и стал наблюдать за двумя играющими там девочками, после чего начал мастурбировать.

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Никита Абрамов
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