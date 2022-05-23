Россиянин помог поймать приезжавшего из другого города педофила

В Новгородской области житель помог задержать педофила, которого разыскивали год

Житель Новгородской области помог поймать приезжавшего из другого города педофила, которому удавалось скрываться целый год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Впервые злоумышленника заметили в Боровичах в июле 2021 года. Тогда россиянин подъехал к детской площадке на велосипеде и стал наблюдать за двумя играющими там девочками, после чего начал мастурбировать. Подобные случаи повторялись несколько раз, после чего его объявили в розыск.

Уже в этом году местный житель заметил подозрительного человека на велосипеде, вызвал полицию, а сам решил проследить за ним. Мужчина доехал до детской площадки, после чего начал наблюдать за детьми. В это время местный житель снимал его действия на камеру.

Позднее педофила задержали, им оказался житель Санкт-Петербурга, который приезжал в Боровичи, доставал из багажника автомобиля велосипед и искал на нем своих жертв. На данный момент возбуждено уголовное дело, а россиянина, который помог его поймать, наградили грамотой.

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