Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин помог поймать приезжавшего из другого города педофила

В Новгородской области житель помог задержать педофила, которого разыскивали год

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель Новгородской области помог поймать приезжавшего из другого города педофила, которому удавалось скрываться целый год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Впервые злоумышленника заметили в Боровичах в июле 2021 года. Тогда россиянин подъехал к детской площадке на велосипеде и стал наблюдать за двумя играющими там девочками, после чего начал мастурбировать. Подобные случаи повторялись несколько раз, после чего его объявили в розыск.

Уже в этом году местный житель заметил подозрительного человека на велосипеде, вызвал полицию, а сам решил проследить за ним. Мужчина доехал до детской площадки, после чего начал наблюдать за детьми. В это время местный житель снимал его действия на камеру.

Позднее педофила задержали, им оказался житель Санкт-Петербурга, который приезжал в Боровичи, доставал из багажника автомобиля велосипед и искал на нем своих жертв. На данный момент возбуждено уголовное дело, а россиянина, который помог его поймать, наградили грамотой.

Ранее жители Набережных Челнов устроили самосуд над уроженцем Узбекистана, который якобы приставал в лифте к 13-летней школьнице. По их словам, прибывший на работу мигрант вошел в лифт с девочкой, начал целовать ее и попытался изнасиловать. Школьница сумела отбиться и рассказала обо всем родителям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Небензя высказался о ситуации в Буче
Страны Запада договорились модернизировать ВСУ
Традиционную окрошку назвали опасной для некоторых людей
Приезжие с Кавказа вымогали шесть миллионов рублей у москвича
Россиянин помог поймать приезжавшего из другого города педофила
Эрдоган отказался ввязывать Турцию в «шоу по Украине»
Названа зарплата Мбаппе по новому контракту с ПСЖ
18-летняя девушка раскрыла секрет заработка трех миллионов рублей в месяц в сети
Раскрыты способы заполучить улучшенный номер в отеле без доплат
Wildberries ввел массовые штрафы за отказ от товара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.