Россияне устроили самосуд над мигрантом из-за приставаний к школьнице

Жители Набережных Челнов устроили самосуд над пристававшим в лифте к школьнице мигрантом

Жители Набережных Челнов устроили самосуд над уроженцем Узбекистана, который якобы приставал в лифте к 13-летней школьнице. Об этом сообщается группе «Спрашивай Челны» во «ВКонтакте».

Все произошло в 63-м комплексе. Прибывший на работу мигрант, по словам россиян, вошел в лифт с девочкой, начал целовать ее и попытался изнасиловать. Школьница якобы сумела отбиться и рассказать обо всем родителям.

Позже местные жители решили своими силами поймать мигранта и разобраться с ним. На видео, появившемся в соцсети, мужчина в грубой форме допрашивает лежащего на асфальте рабочего. Он спрашивает предполагаемого педофила, зачем он целовал школьницу. Тот отвечает, что сделал это в шутку.

О возбуждении уголовного дела в отношении мигранта не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант напал в лифте на 11-летнюю школьницу. О случившемся в полицию заявила мать пострадавшей. По ее словам, преступник трогал школьницу за интимные места, а та не смогла оказать ему сопротивления, так как очень испугалась.