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Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов

Экс-сотрудник полиции Мелитополя: начальство из Киева просило координаты для терактов

Фото: РИА Новости

Бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский раскрыл просьбу начальства из Киева передать координаты зданий новой администрации и российских военных для проведения терактов. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, с таким требованием в мае к нему обратился замначальника ГУ национальной полиции Запорожской области Александр Панченко. После отказа Туревского уволили без выходного пособия, несмотря на 22-летний стаж службы.

31 августа задержанные в Энергодаре Запорожской области украинские наводчики признались, что передавали координаты объектов вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженным силам Украины. В ходе допроса они заявили, что «думали, обойдется».

7 сентября у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе произошли взрывы. Жертв и пострадавших не было. Председатель движения Владимир Рогов назвал инцидент терактом.

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Марина Совина
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