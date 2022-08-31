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Задержанные украинские наводчики передавали ВСУ координаты объектов вокруг ЗАЭС

РИА Новости: задержанные украинские наводчики передавали ВСУ координаты объектов у ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/ Globallookpress.com

Задержанные в августе в Энергодаре Запорожской области украинские наводчики передавали координаты объектов вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженным силам Украины. Об этом они рассказали РИА Новости.

Речь идет о таких целях, как учебно-тренировочный центр, бассейн охладительной системы станции, военные машины. Олег Морочковский, работавших охранником на станции, отметил, что передавал координаты только вокруг, поскольку с 2019 года у него не было допуска в опасные зоны.

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Собеседник агентства рассказал, что его убедил передавать координаты знакомый, который находится на подконтрольной Украине территории. За свою деятельность мужчина ничего не получал.

Второй наводчик, Алексей Данилов, сообщил, что отправлял данные в Telegram-бот, адрес он узнал в эфире одного из украинских каналов. «Я передавал координаты защитного сооружения, которое за второй проходной, и места машины, которая была похожа на те, что используются для радиоэлектронной борьбы. Я надеялся, что никто не будет стрелять по станции из тяжелого вооружения», — сказал он.

О задержании наводчиков в Энергодаре МВД сообщило 17 августа. Задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой. «За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию — прим. "Ленты.ру") им теперь грозит от десяти лет до пожизненного», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе допроса они заявили, что «думали, обойдется». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, с причастными ко взрывам занимаются следственные органы.

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Марина Совина
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