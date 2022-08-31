Задержанные украинские наводчики передавали ВСУ координаты объектов вокруг ЗАЭС

РИА Новости: задержанные украинские наводчики передавали ВСУ координаты объектов у ЗАЭС

Задержанные в августе в Энергодаре Запорожской области украинские наводчики передавали координаты объектов вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженным силам Украины. Об этом они рассказали РИА Новости.

Речь идет о таких целях, как учебно-тренировочный центр, бассейн охладительной системы станции, военные машины. Олег Морочковский, работавших охранником на станции, отметил, что передавал координаты только вокруг, поскольку с 2019 года у него не было допуска в опасные зоны.

Собеседник агентства рассказал, что его убедил передавать координаты знакомый, который находится на подконтрольной Украине территории. За свою деятельность мужчина ничего не получал.

Второй наводчик, Алексей Данилов, сообщил, что отправлял данные в Telegram-бот, адрес он узнал в эфире одного из украинских каналов. «Я передавал координаты защитного сооружения, которое за второй проходной, и места машины, которая была похожа на те, что используются для радиоэлектронной борьбы. Я надеялся, что никто не будет стрелять по станции из тяжелого вооружения», — сказал он.

О задержании наводчиков в Энергодаре МВД сообщило 17 августа. Задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой. «За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию — прим. "Ленты.ру") им теперь грозит от десяти лет до пожизненного», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе допроса они заявили, что «думали, обойдется». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, с причастными ко взрывам занимаются следственные органы.

