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Раскрыты подробности взрыва в Мелитополе

Член администрации Запорожья Рогов: в результате взрыва в Мелитополе пострадавших нет

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате взрыва у штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в городе Мелитополе Запорожской области пострадавших нет. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Все живы, даже нет пострадавших. <...> Нанесен материальный ущерб», — сказал Рогов.

По его словам, у штаба произошло два взрыва, один из которых был «приманкой». «Расчет был на то, что, когда люди будут выяснять, что произошло, когда будет скопление людей — специалистов, произойдет второй взрыв», — пояснил он.

Второй взрыв произошел через некоторое время, однако находящиеся на месте специалисты «этот сценарий упредили и не допустили ни жертв, ни больших повреждений», — добавил Рогов.

Взрывы у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе произошли вечером в среду, 7 сентября. «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в заявлении движения. До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о срабатывании систем ПВО в Мелитополе и Бердянске.

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Марина Совина
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