В Запорожье взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
Член администрации Рогов: в Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»СюжетВзрыв в Бердянске
В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
Рогов опубликовал совместное с движением заявление. «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в заявлении. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее Владимир Рогов сообщил о срабатывании систем ПВО в Мелитополе и Бердянске. В частности, в Мелитополе прогремели пять взрывов. В Бердянске был сбит украинский беспилотник.