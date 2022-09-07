В Запорожье взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

Член администрации Рогов: в Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Рогов опубликовал совместное с движением заявление. «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в заявлении. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее Владимир Рогов сообщил о срабатывании систем ПВО в Мелитополе и Бердянске. В частности, в Мелитополе прогремели пять взрывов. В Бердянске был сбит украинский беспилотник.