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В Запорожье взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

Член администрации Рогов: в Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»
СюжетВзрыв в Бердянске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Рогов опубликовал совместное с движением заявление. «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234», — говорится в заявлении. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее Владимир Рогов сообщил о срабатывании систем ПВО в Мелитополе и Бердянске. В частности, в Мелитополе прогремели пять взрывов. В Бердянске был сбит украинский беспилотник.

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Марина Совина
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