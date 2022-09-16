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Выявлены механизмы формирования моторной памяти

Neuron: исследованы молекулярные механизмы формирования моторной памяти

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Ученые из Оттавского университета выявили молекулярные механизмы формирования моторной памяти человека. Результаты работы опубликованы в журнале Neuron.

В ходе исследования специалисты обучили мышей с зафиксированной головой выполнять определенную двигательную задачу: доставать и брать таблетку из автоматического держателя. Первоначально подопытные были робкими и неуклюжими. Но после детального анализа с помощью искусственного интеллекта DeepLabCut удалось обнаружить, что со временем у испытуемых начали формироваться навыки одних и тех же движений — «дотянуться и схватить», которые впоследствии выполнялись все легче.

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Следующим этапом специалисты с помощью двухфотонной визуализации нейронов изучили действия мышей, что позволило проследить появление синаптических путей в мозге. Оказалось, что моторная память избирательно активирует экспрессию NPAS4 в первичной моторной коре мозга. Именно это запускает процесс обучения нейронов. Для закрепления формирования самых сильных моторных реакций на конкретных движениях мозгу необходимо постоянно проводить экспрессию, чтобы эти запоминания закрепились и улучшились во время последующих выполнений действий.

Несмотря на то что исследование проводилось на мышах, а не на людях, эти результаты имеют существенное значение для специалистов, поскольку механизмы формирования памяти у этих млекопитающих очень похожи.

Выводы работы могут найти свое применение в разработке новых методов лечения и лекарственных препаратов для людей, которым необходимо восстановить двигательную функцию, например, для пациентов с болезнью Паркинсона, инсультом или черепно-мозговой травмой.

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Елена Апазиди
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