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В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности России

В Госдуму внесли законопроект о наказании за оспаривание территориальной целостности РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за распространении карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев, передает ТАСС.

За подобное нарушение будет грозить штраф или арест до 15 суток лишения свободы. Кроме того, картографические документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны, отнесут к экстремистским материалам.

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Сергей Истомин
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