Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе заметили баннер с картой России без Крыма

В приморском Уссурийске заметили баннер с изображением России без Крыма

Фото: страница Новости Уссурийска во «ВКонтакте»

В Уссурийске Приморского края жители заметили баннер с изображением карты России, на которой не было Республики Крым. Баннер уже перепечатан, сообщили в пресс-службе Уссурийского городского округа, передает РИА Новости.

«Официальный комментарий короткий: баннер уже перепечатан, виновные наказаны», — сообщили власти.

В пятницу, 16 сентября, депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. За такое нарушение предлагается штрафовать или арестовывать на срок до 15 суток.

Ранее в Крыму уволили преподавателя техникума, который на лекции включил националистическую песню про беспилотник «Байрактар». В республиканском Минобразования сообщили, что в отношении директора техникума проводится служебное расследование. Учащиеся образовательного учреждения рассказали, что россиянин на занятиях открыто делился, что ждет прихода Вооруженных сил Украины.

Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков назвал поступок педагога предательством, подчеркнув, что «если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Центробанк понизил ключевую ставку
Отдыхающий в Турции турист избил жену до смерти в номере отеля
Россиянка не давала лечить шестилетнего сына с опасным для жизни диагнозом
Спецназ Росгвардии обнаружил схроны ВСУ в ЛНР
В Крыму усилили работы по привлечению добровольцев к участию в спецоперации
В Бердянске убили заместителя мэра по вопросам ЖКХ
В России захотели поднять социальные выплаты части населения
18-летний хакер взломал Uber и потребовал поднять зарплату водителям
Российский губернатор объявил об отправке на Украину почти 1000 добровольцев
Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.