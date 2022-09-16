Криминалист предупредил о слежке смартфонов за их владельцами

Криминалист Михайлов: современные смартфоны следят за разговорами своих владельцев

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов предупредил о слежке современных смартфонов за разговорами своих владельцев. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Он рассказал, что устройства собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в частности, они получают их из разговоров поблизости. При желании полученную информацию можно будет использовать против пользователей, добавил Михайлов. Кроме того, существует вероятность прослушки с помощью специальных вредоносных программ. Эксперт отметил, что злоумышленники могут заинтересоваться любыми разговорами, чтобы потом воспользоваться услышанным в преступных целях.

Криминалист подчеркнул, что полностью обезопасить себя от прослушки не удастся, но поделился советами, как минимизировать риски. Михайлов порекомендовал не давать полный доступ приложениям к диктофону и камере смартфона. Также, не следует скачивать приложения из непроверенных источников. Помимо этого необходимо удалять неиспользуемые программы и ограничить их доступ к геолокации, подытожил он.

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