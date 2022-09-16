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В ЛНР рассказали о ходе наступления

Представитель НМ ЛНР Филипоненко сообщил о больших потерях ВСУ в ходе наступления

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в живой силе и военной технике. О ходе наступления армии Луганской народной республики (ЛНР) рассказал представитель Народной милиции (НМ ЛНР) Иван Филипоненко, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что ВСУ потеряли до 55 человек личного состава, 4 бронетранспортера и 6 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Филипоненко заявил, что город Кременная в Северодонецком районе находится под полным контролем союзных сил. На опубликованном из города видео он опроверг фейки о том, что населенный пункт якобы перешел под контроль Украины.

9 сентября НМ ЛНР сообщила, что артиллерия наносит удары по пехоте ВСУ в районе Северска. Уточнялось, что НМ ЛНР атакует укрытия и укрепрайоны украинских военных, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.

Оставанцы
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Алина Гончарова
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