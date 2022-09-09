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В ЛНР сообщили о нанесении ударов по украинской пехоте в районе Северска

Офицер НМ ЛНР «Великан» сообщил о нанесении ударов по пехоте ВСУ в районе Северска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Артиллерия Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) наносит удары по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска. Об этом сообщил старший офицер батареи артиллерийской бригады НМ ЛНР с позывным «Великан», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент артиллерия НМ ЛНР атакует укрытия и укрепрайоны украинских военных, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.

Он отметил, что бойцы ВСУ также отвечают артиллерийским огнем, однако чаще всего их удары носят хаотичный характер.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что силы республики начали массированный обстрел украинских позиций между Северском и Соледаром. Позднее первый замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов также заявил, что под Северском военные НМ ДНР обнаружили и уничтожили подразделения ВСУ, которые должны были ударить с юга по направлению Купянска в Харьковской области.

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Алевтина Запольская
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