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Артиллерия ЛНР начала обстрел ВСУ в районе Северска и Соледара

Артиллерия ЛНР начала вести огонь по позициям ВСУ в районе Северска и Соледара

Фото: Александр Река / ТАСС

Артиллерия Луганской народной республики (ЛНР) начала массированный обстрел позиций Вооруженных сил Украины между Северском и Соледаром, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Ивана Филипоненко.

«Активно огонь ведется по противнику на участке фронта Соледар — Северск. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники, долговременные огневые точки — и они уничтожаются. Артиллеристы у нас работают буквально круглосуточно, дабы сохранить жизнь личного состава и поддержать пехоту», — заявил Филипоненко.

Он также отметил, что приоритетного участка фронта нет, решение об огневом поражении принимается исходя из меняющейся обстановки. «Работа плановая, и нельзя говорить, что здесь какой-то определенный участок фронта более приоритетен, обстановка меняется ежедневно, ежечасно, и, исходя из текущей обстановки, командование принимает решение, на каком участке фронта наиболее нужны артналеты», — сообщил представитель НМ ЛНР.

Ранее заместитель командующего Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) полковник Эдуард Басурин сообщил, что штурм Соледара союзными силами идет тяжело, вооруженные столкновения происходят в жилых кварталах.

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Василий Мека
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