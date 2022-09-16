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В Британии осудили отказ Лондона пригласить Путина на похороны Елизаветы II

The Independent: Лондону следовало пригласить Путина на похороны Елизаветы II

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Колумнист британской газеты The Independent Мэри Дежевски (Mary Dejevsky) осудила Лондон за отказ пригласить Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. По ее мнению, властям Великобритании следовало это сделать для улучшения отношений между странами.

По ее словам, правительство нового премьер-министра Лиз Трасс упустило уникальную возможность продемонстрировать российскому лидеру «прочность британских институтов» и создать задел для возобновления отношений в будущем. «Государственные похороны всегда давали возможность для встреч, позволяющих прощупать почву и понять, есть ли потенциал для новых инициатив», — заявила она.

Кроме того, Дежевски напомнила, что Путин одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не стало направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы. При этом Иран, отношения Лондона с которым иностранные СМИ описывают как сложные, будет представлен на уровне послов.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур.

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Марина Совина
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