Немецкий автогигант решил поспекулировать на энергокризисе

Bloomberg: Volkswagen может заработать €400 млн от продажи купленного по дешевке газа

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen захотел продать купленный по дешевке в 2020 году газ — на нем автогигант может заработать около 400 миллионов евро (399 миллионов долларов). О желании компании поспекулировать на энергетическом кризисе в Европе сообщает Bloomberg. Источник агентства сообщил, что вырученные Volkswagen средства смогут компенсировать расходы, связанные с использованием угля или мазута, а также с заменой или модернизацией машинного оборудования.

Компания решила избавиться от газовых контрактов на 2,6 тераватт-часа (около 253 миллиона кубометров), что является достаточным объемом для энергоснабжения 200 тысяч домов с газовым отоплением целый год. Volkswagen планировал использовать топливо в следующем году на двух своих электростанциях в Вольфсбурге, чтобы сократить использование угля. Однако, по словам источников агентства, в нынешней ситуации, когда цены на газ резко выросли, и Евросоюз стремится отказаться от российских поставок, компания все-таки вынуждена предпочесть газу уголь.

Газ, о котором идет речь, автоконцерн купил через поставщика Wingas GmbH еще в 2020 году, когда топливо торговалось по 316,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как сейчас рыночная цена превышает две тысячи долларов за тысячу кубометров. Компания заключила сделку, чтобы защититься от волатильности цен, такие контракты, как правило, распродаются в течение нескольких недель. Поэтому итоговая прибыль компании сильно зависит от того, как изменится рыночная цена на момент продажи контрактов.

Начиная с конца августа цены на газ в Европе стали постепенно снижаться после рекордных значений в первые месяцы лета, когда «Газпром» заявил о сокращении поставок топлива в регион, а потом приостановил газопровод «Северный поток» на плановые работы. В ходе торгов на лондонской бирже ICE 15 сентября цена на газ резко выросла, скачок мог быть связан с предупреждением иностранных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) о невозможности резко увеличить поставки в зимний период. Однако спустя сутки спекулятивная премия сошла на нет.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что регион добился существенного прогресса в преодолении зависимости от российского газа, по состоянию на начало осени она составляет не более десяти процентов.