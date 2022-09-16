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Оценено влияние снижения ключевой ставки на рынок жилья

Замглавы Минстроя Стасишин оценил влияние снижения ключевой ставки на рынок «вторички»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Снижение ключевой ставки Центробанка до 7,5 процента поспособствует тому, что в стране продолжит восстанавливаться выдача ипотеки на покупку вторичных квартир. Влияние изменения ставки на рынок жилья оценил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, сообщает ТАСС.

«Это должно привести к тому, что будет продолжено восстановление ипотечного рынка вторичного жилья, потому что любое снижение ключевой ставки приводит к увеличению доступности ипотечных кредитов, которые выдаются в первую очередь на вторичном рынке», — отметил замглавы ведомства.

По словам Стасишина, снижение ставки также позволит снизить субсидирование в рамках льготных программ. В итоге будут получены дополнительные средства, которые можно будет использовать для выдачи большего количества кредитов.

Центробанк принял решение о снижении ставки по итогам заседания совета директоров регулятора. Такое решение совпало с прогнозом большинства экспертов, которые оценивали как продолжающуюся дефляцию, так и завышенный курс национальной валюты.

Нина Ташевская
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