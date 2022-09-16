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Изобретен безболезненный способ нанесения татуировки

iScience: создан способ нанесения татуировки с помощью пластыря с микроиглами

Фото: cell.com

Американские ученые изобрели способ нанесения татуировки с помощью пластыря с микроиглами. Исследование было опубликовано в журнале iScience.

Исследователи Технологического института Джорджии (США) предложили способ нанесения татуировки на кожу с помощью специального пластыря. С внутренней стороны он имеет уникальный рисунок из микроигл, которые заряжены чернилами. Мастеру нужно всего лишь приложить пластырь на участок кожи, надавить и отклеить его. При надавливании пластыря на кожу микроиглы растворяются, и через несколько минут чернила погружаются под кожу.

«Поскольку микроиглы сами сделаны из чернил, они очень эффективно наносятся на кожу», — отметил доктор Сонг Ли. Новый способ является менее инвазивным и не настолько болезненным, как обычный метод создания татуировки. Также время нанесения рисунка в этом случае занимает всего несколько минут. Ученые отметили, что их способ более безопасен, так как при его применении существенно снижается риск занесения инфекции под кожу.

Микроиглы могут быть заправлены чернилами для создания временной татуировки. Также они могут реагировать на изменение среды, из-за чего рисунок будет менять свой цвет. «Наша цель — создать новые возможности для пациентов, домашних животных и людей, которым нужна безболезненная татуировка, которую можно легко наносить», — заметили авторы исследлвания.

В конце лета специалисты Техасского университета заявили, что гидрогелевые чернила будут использовать для печати медицинских татуировок. Чернила имеют гибкую форму, поэтому их можно будет использовать для создания носимых сенсоров и медицинской электроники.

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Андрей Ставицкий
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