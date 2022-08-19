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Созданы чернила для печати 3D-татуировок

ACS Nano: гидрогелевые чернила будут использовать для печати медицинских татуировок

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Специалисты Техасского университета (США) разработали новый материал для печати трехмерных татуировок. Исследование было опубликовано в журнале ACS Nano.

Ученым удалось синтезировать новый класс чернил из биоматериала, которые имитируют естественные характеристики высокопроводящих тканей человека. Чернила имеют гибкую форму, поэтому их можно будет использовать для создания носимых сенсоров и медицинской электроники.

Инновационный материал был создан на основе двумерных наноматериалов, известных как дисульфид молибдена. «Гидрогелевые чернила обладают высокой биосовместимостью и электропроводностью, что прокладывает путь к следующему поколению носимой и имплантируемой биоэлектроники», — заявил доктор Акилеш Гахарвар. Специалисты отметили, что материал остается твердым внутри тюбика, но при сжатии он становится похожим на кетчуп или зубную пасту.

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«Эти устройства, напечатанные на 3D-принтере, чрезвычайно эластичны, и их можно сжимать, сгибать или скручивать, не ломая», — заявила соавтор статьи Кайвалья Део. Кроме того, они электронно активны, что позволяет устройствам на их основе контролировать передвижения человека.

Одним из потенциальных применений новых чернил назвали 3D-печать электронных татуировок для пациентов с болезнью Паркинсона. Подобное оборудование может отслеживать движения пациента, включая тремор.

В начале августа южнокорейские ученые создали умную татуировку, которая позволяет собирать данные о жизненных показателях. Синтезированные чернила неинвазивны и сделаны из частиц на основе галлия.

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Андрей Ставицкий
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