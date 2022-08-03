Умная татуировка предскажет заболевания

Reuters: ученые KAIST создали чернила для умных татуировок, собирающих данные о здоровье

Южнокорейские ученые создали умную татуировку, которая позволяет собирать данные о жизненных показателях. Об этом сообщает Reuters.

Специалисты Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, созданные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, функционирующих как биоэлектрод. Инновационное устройство можно подключить к прибору для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору. Татуировка способна передавать данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях — информацию можно интерпретировать для предсказания заболеваний.

По словам ученых, синтезированные чернила неинвазивны и сделаны из частиц на основе галлия — мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. Углеродные нанотрубки, украшенные платиной, помогают проводить электричество, обеспечивая долговечность. Материал безопасен для здоровья пациентов.

«В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, интегрированный в чернила, чтобы мы могли передавать данные между нашим телом и обратно на внешнее устройство», — отметил профессор материаловедения и инженерии Стив Парк.

В начале августа ученые из Массачусетского технологического института рассказали о создании пластыря-накладки для ультразвукового исследования органов. Девайс способен сканировать кровеносные сосуды, пищеварительную систему и другие органы, динамично отображая состояние здоровья.