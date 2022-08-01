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Разработан пластырь-накладка для ультразвукового исследования органов

Science: разработан ультразвуковой диагностический пластырь для исследования органов

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Команда ученых из Массачусетского технологического института разработала пластырь-накладку для ультразвукового исследования органов. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Как уточняется, устройство представляет собой небольшой биоадгезивный ультразвуковой пластырь (Baus) размером с почтовую марку, который способен сканировать кровеносные сосуду, пищеварительную систему и другие органы в течение двух суток, динамично отображая состояние здоровья.

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Такая технология может быть более эффективной для диагностики заболеваний и изучения состояния организма, чем обычное ультразвуковое исследование. Пластырь работает за счет большого количества крошечных датчиков (пьезоэлектрических преобразователей), направляющих ультразвуковые волны сквозь кожу. Пока что разработку необходимо подключать к визуализирующему данные прибору, но инженеры уже работают над беспроводной версией.

Разработчики считают, что пользователи смогут приобретать устройство в аптеках и использовать для мониторинга своего здоровья, выводя информацию на свои смартфоны. С помощью пластыря получится выявить ранние признаки заболевания или инфекции, а также контролировать состояние своих мышц во время реабилитации или спортивных тренировок.

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Елена Апазиди
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