Томас Бах заявил, что еще не время отменить санкции, наложенные на российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о будущем российских спортсменов на международных турнирах. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации еще не пришло. Но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придет день, когда снова сможем следовать нашей миссии», — заявил он во время конгресса Международного союза биатлонистов.

Бах добавил, что допуск отстраненных спортсменов до соревнований возможен без национальной символики. Решение о снятии санкций с россиян и белорусов должны принимать международные федерации.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать сборные России и Белоруссии до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.