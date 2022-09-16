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В Туле начнут готовить волонтеров в сфере туризма

В Туле с 15 сентября начала работать школа для волонтеров в сфере туризма

Фото: правительство Тульской области

В Туле с 15 сентября для студентов туристических специальностей региональных вузов и колледжей начала работать «Школа волонтеров». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В рамках программы молодых людей начнут готовить к волонтерству в сфере туризма. «Цель "Школы" — воспитать своих помощников и создать корпус туристических волонтеров, которые будут помогать на различных фестивалях», — заявила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

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На первом занятии, в котором приняли учатие 50 студентов, преподаватели тульских вузов и приглашенные эксперты провели лекции, на которых рассказали о мировых практиках встречи гостей, секретах гостеприимства, а также о том, как сформировать привлекательный туристский имидж страны и области.

Кроме того, в ходе подготовки волонтеры смогут пообщаться с экспертами и блогерами в сфере туризма на фестивале «Слет под рюкзаком», побывают на экскурсии по Веневу и посетят туристический информационный центр.

Ранее стало известно, что Санкт-ПетербургМосква и Сочи названы самыми востребованными российскими городами для бронирования гостиниц в летний период. Также популярностью пользовались объекты размещения в Новосибирске, Туле, АнапеВолгограде и Геленджике.

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Валентина Процкова
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